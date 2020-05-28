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  28 мая 2020
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ПРООН предоставит Монголии $200 тыс. для борьбы с COVID-19

CentralAsia (MNG) -  

Вице-премьер-министр Ө.Энхтувшин встретился с Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Монголии Элейн Конкиевич.

Ө.Энхтувшин выразил благодарность агентству за постоянную поддержку целей Монголии в области социального развития.

В рамках страновой программы ПРООН в Монголии на 2017-2021 годы в стране реализуются проекты на сумму $50 млн с двумя основными ожидаемыми результатами: (1) инклюзивное и устойчивое развитие и (2) голосвание, участие и подотчетность.

На встрече было сообщено, что дополнительные 200 тысяч долларов США будут предоставлены Монголии из фонда, учрежденного агентством для оказания поддержки странам в борьбе с Covid-19.

Заместитель премьер-министра подчеркнул важность принятия профилактических мер и обеспечения готовности, поскольку, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, один процент населения страны или, по меньшей мере, 33 тысячи человек могут заразиться Covid-19 в случае вспышки. Он также выразил надежду на то, что Монголия и Организация Объединенных Наций будут широко сотрудничать в осуществлении стратегического документа страны «Видение 2050» в области долгосрочного развития.
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