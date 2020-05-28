ПРООН предоставит Монголии $200 тыс. для борьбы с COVID-19

CentralAsia (MNG) -

В рамках страновой программы ПРООН в Монголии на 2017-2021 годы в стране реализуются проекты на сумму $50 млн с двумя основными ожидаемыми результатами: (1) инклюзивное и устойчивое развитие и (2) голосвание, участие и подотчетность.

В рамках страновой программы ПРООН в Монголии на 2017-2021 годы в стране реализуются проекты на сумму $50 млн с двумя основными ожидаемыми результатами: (1) инклюзивное и устойчивое развитие и (2) голосвание, участие и подотчетность.

На встрече было сообщено, что дополнительные 200 тысяч долларов США будут предоставлены Монголии из фонда, учрежденного агентством для оказания поддержки странам в борьбе с Covid-19.

На встрече было сообщено, что дополнительные 200 тысяч долларов США будут предоставлены Монголии из фонда, учрежденного агентством для оказания поддержки странам в борьбе с Covid-19.