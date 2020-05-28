Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 3369

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:30 часов 27 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составило 3369 (+14), сообщал Минздрав.

В Бухарской области обнаружено 7 новых случаев (члены одной семьи в Шафирканском районе). Это указывает на возвращение коронавирусной инфекции в эту область, - отметили в министерстве. Также в Ташкенте выявлено 5 человек. Два случая в Ташкентской области (один водитель международного грузовика, другой случае среди населения).

В настоящее время в стране полностью вылечено 2668 (+32) человек с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время 687 пациентов проходят лечение, 1 из них находится в критическом состоянии, а 3 - в тяжёлом.