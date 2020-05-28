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  28 мая 2020
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В Андижане в условиях карантина провели массовый пеший марафон

CentralAsia (UZ) -  Власти Андижанской области прокомментировали общественности почему во время карантина была организована массовая акция "5000 шагов к здоровой жизни".

Акция«5000 шагов для здоровой жизни», которая состоялась 25 мая в Избасканском районе, была организована под особым контролем специалистов районного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в строгом соответствии с карантинными правилами. Так объяснила пресс-служба хокимията Андижанской области проведение пешего марафона «5000 шагов для здоровой жизни» в Избасканском районе.

Сообщается, что перед началом акции специальная группа провела дезактивацию местности, а участники прошли специальный медицинский осмотр и дезинфекцию антисептиками.

В сообщении власти признают, что 24 мая у жителей махали «Жонабад» в Избасканском районе была обнаружена коронавирусная инфекция, и в тот же день эта территория была немедленно помещена в карантин.

В тоже время в администрации Андижанской области отмечают, махалля «Жонабад» расположена в 4 км от районного центра и в 10 км от территории, где проводилась акция и, что никто из этого района не принимал участия в организованном марше.

Ранее сообщалось, что 23 мая из-за заболевшего коронавирусом жителя Избасканского района Андижанской области на карантин были помещены 51 человек, которые контактировали с ним, включая членов его семьи.

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