На утро 28 мая в Казахстане выявили 272 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 28 мая сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Так, прирост составил 2,9%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 56 (3,2%);

- Карагандинская область - 49 (7,0%);

- город Алматы - 25 (1,1%); - Актюбинская область - 22 (7,8%);

- Западно-Казахстанская область - 21 (4,4%);

- Кызылординская область - 20 (6,6%);

- город Шымкент - 17 (2,4%);

- Туркестанская область - 17 (5,0%);

- Атырауская область - 15 (1,6%);

- Алматинская область - 14 (4,6%);

- Костанайская область - 5 (3,8%);

- Жамбылская область - 4 (1,1%);

- Акмолинская область - 2 (1,4%);

- Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%);

- Восточно-Казахстанская область - 1 (1,4%);

- Мангистауская область - 1 (0,6%);

- Павлодарская область - 1 (0,5%).

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 9576 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4768 пациентов, скончались 37 человек.

Коронавирус в Казахстане

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