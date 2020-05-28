На утро 28 мая в Казахстане выявили 272 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 28 мая сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Так, прирост составил 2,9%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 56 (3,2%);
- Карагандинская область - 49 (7,0%);
- город Алматы - 25 (1,1%);
- Актюбинская область - 22 (7,8%);
- Западно-Казахстанская область - 21 (4,4%);
- Кызылординская область - 20 (6,6%);
- город Шымкент - 17 (2,4%);
- Туркестанская область - 17 (5,0%);
- Атырауская область - 15 (1,6%);
- Алматинская область - 14 (4,6%);
- Костанайская область - 5 (3,8%);
- Жамбылская область - 4 (1,1%);
- Акмолинская область - 2 (1,4%);
- Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%);
- Восточно-Казахстанская область - 1 (1,4%);
- Мангистауская область - 1 (0,6%);
- Павлодарская область - 1 (0,5%).
Всего в стране на сегодняшний день выявлено 9576 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4768 пациентов, скончались 37 человек.
Коронавирус в Казахстане
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