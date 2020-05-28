В Узбекистане самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях

CentralAsia (UZ) - Уровень безработицы в Узбекистане за первый квартал составил 9,4%. Самый высокий показатель - 9,8% зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях, 9,7% – в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях, самый низкий показатель – 7,8 процента в городе Ташкенте.

Эти данные приводятся в отчете заместителя министра финансов Дильшода Султанова об исполнении государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов в первом квартале 2020 года.

Доклад был представлен заместителем министра членам фракции Либерально-демократической партии Узбекистана 26 мая, сообщается на сайте Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По словам Султанова, количество нуждающихся в трудоустройстве за отчетный период составило 1399,7 тыс. человек.

На встрече было отмечено, что создание Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений в соответствии с соответствующим указом президента Узбекистана от 24 мая 2017 года стало важным шагом по обеспечению занятости посредством широкого вовлечения безработных в оплачиваемые общественные работы.

Депутаты подчеркнули важность полного обеспечения занятости населения, достойной оплате труда, создания новых рабочих мест, сокращения уровня безработицы особенно в нынешних условиях пандемии.