В Узбекистане женщина пыталась продать 2-летнего сына

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 22-летняя жительница Кошкупырского района Хорезмской области К. Ш. была задержана при попытке продать своего двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Сотрудники Ургенчского городского отдела департамента при Генпрокуратуре провели операцию по задержанию.

Сообщается, что жать хотела продать своего ребенка за $7700 тысяч.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что 19 мая текущего года в Узбекистане была задержана женщина при продаже за 15 тысяч долларов США своего 13-летнего сына.