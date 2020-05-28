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  28 мая 2020
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В Узбекистане женщина пыталась продать 2-летнего сына
Предыстория: В Узбекистане женщина пыталась продать 13-летнего сына за $15 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 22-летняя жительница Кошкупырского района Хорезмской области К. Ш. была задержана при попытке продать своего двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Сотрудники Ургенчского городского отдела департамента при Генпрокуратуре провели операцию по задержанию.

Сообщается, что жать хотела продать своего ребенка за $7700 тысяч.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что 19 мая текущего года в Узбекистане была задержана женщина при продаже за 15 тысяч долларов США своего 13-летнего сына.

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