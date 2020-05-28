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  28 мая 2020
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В Южной Корее зафиксирован самый высокий рост числа новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрированы 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Вчера в стране было зарегистрировано рекордное количество зараженных за сутки — 40.

Из 79 новых случаев, 68 — локальные, 11 — завозные. Число случаев коронавируса, связанных с ночными клубами и барами района Итхэвон, составляет 259. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов. Также выявлены другие коллективные очаги коронавируса в некоторых церквях и больницах.

На сегодняшний день общее количество заболеваний коронавирусом в стране 11 334 человека, скончались 269 пациентов.

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