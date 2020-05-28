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  28 мая 2020
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У студентов и аспирантов из Узбекистана в Петербурге обнаружили коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Администрация Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I может отчислить студентов и аспирантов из Узбекистана. Об этом сообщается на сайте вуза.

Причиной стало нарушение самоизоляции в период пандемии. Несколько студентов из общежития вуза заразились коронавирусом, говорится в сообщении. Они самостоятельно протестировались на COVID-19, однако, узнав о положительных результатах, решили промолчать. О болезни они не рассказали ни администрации ПГУПС, ни заведующей общежитием и в результате были изолированы с опозданием.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе вуза, ранее молодые люди, несмотря на требования соблюдать режим проживания в общежитии, неоднократно его нарушали в условиях самоизоляции.

Данная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба университета.

«Решением Оперативного штаба, руководством факультетов и Управлением международных связей было принято ходатайство к ректору университета о рассмотрении вопроса о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления из университета за нарушение правил проживания в общежитии, локальных актов вуза», — говорится в сообщении.

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