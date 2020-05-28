В Туркменистане наблюдается дефицит «дешевой» муки

CentralAsia (TM) - В городе Байрамали Марыйского велаята Туркменистана сохраняются проблемы с продовольственным обеспечением населения. Острой проблемой является нехватка муки и хлеба. В Ашхабаде жители жалуются на качество отпускаемой в государственных магазинах муки.

«В эти дни местную муку нигде не продают, можно купить только импортную муку по 12 манатов за 1 кг. Жители отдалённых сёл говорят, что в последний раз они получали ежемесячный паек муки в марте», сообщило Радио Азатлык в Байрамали.

В Туркменистане сохраняется нормированная система отпуска продуктов питания населения, согласно которому, каждому жителю по сниженной цене ежемесячно отпускают по 5 кг муки. Эта мука стоит 1 манат за 1 кг. (офиц.курс: 1 доллар равен 3,5 манатам).

«Чтобы купить хлеб жителям сёл приходится с утра приезжать в город Байрамали и занимать очередь за 3-4 часа до открытия магазинов. У каждого магазина собираются по 50-60 человек», рассказал корреспондент.

В Туркменистане цены на основные продукты, хлеб, муку и растительное масло на ранках и коммерческих магазинах несколько раз выше чем в государственных.

В данный момент в государственных магазинах Байрамали 1 туркменская лепёшка стоит 1 манатов, а буханочный хлеб продаётся по 60 манатов.

«В частных магазинах лепёшка продаётся от 3 до 10 манатов, в зависимости от размера», говорит корреспондент.

Тем временем и в столице Ашхабаде не всё в порядке с продовольственным обеспечением. В одном из государственных магазинов муку продают только за наличные деньги, и жители жалуются на её качество. Кроме того, цена на муку, которую отпускают за наличные, в 5 раз выше государственной.

«В 8-м государственном магазине муку продают только за наличные деньги. 2-х килограммовый пакет муки продают по 10 манатов. Если просишь рассчитаться платёжной картой, не принимают. А причина в том, что государственная цена муки 1 манат», сообщил ашхабадский корреспондент.

Люди в очереди жалуются на качество муки, но у них нет выхода, кроме, как купить то, что есть.