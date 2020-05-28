За сутки в Китае зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Китае за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Оба случая завозные из-за границы. Также за сутки выявили 23 бессимптомных носителей вируса.

В Китае всего коронавирус обнаружен у 82 995 человек, скончались 4634 пациента, под медицинским наблюдением остаются 73 человека, выздоровели 78 288.