Мирзиёев дал указания по возобновлению туризма

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 мая ознакомился с презентацией проектов в сферах туризма и дал указание о поэтапном возобновлении внутреннего и международного туризма со странами где ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Узбекистан с 16 марта этого года закрыт для иностранных и местных туристов. В результате более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей приостановили свою деятельность.

Это повлияло на доходы более 250 тысяч человек, в том числе гидов, ремесленников, работников архитектурных памятников и курортных учреждений, объектов общественного питания, транспорта.

Для смягчения последствий пандемии ряд преференций было предоставлено и туристической индустрии. В частности, 1 750 субъектам предоставлены льготы по налогу на имущество, земельному и социальному налогам на сумму около 60 миллиардов сумов. Но эти льготы и преференции являются временными. Для постоянного устойчивого развития необходимо научиться работать в условиях пандемии.

В связи с этим изучен зарубежный опыт. Разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов “Uzbekistan. Safe travel guaranteed” («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»).

Глава государства ознакомился с презентацией данного проекта. Представлена также информация о планах по восстановлению и развитию внутреннего туризма.

Президент подчеркнул, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с «зеленым» статусом. Даны указания по организации в горных районах и на побережье озер баз отдыха с использованием легких конструкций. Совместно с хокимами будет определена дислокация баз отдыха, соответствующие данные будут размещены на электронном портале.

На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи, указано на совещании.

"Для возобновления туризма прежде всего должен быть четкий ответ на ряд принципиальных вопросов. Например, как будут работать гостиницы, как будут принимать туристов в аэропорту, как организовать их перемещение внутри страны? Определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания. Необходимо разработать такую систему, которая не требует закрытия на карантин всей гостиницы из-за одного случая заражения", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Предприниматели в сфере туризма, понесшие убытки из-за пандемии, вряд ли смогут покрыть их в ближайшие 1-2 года. В связи с этим президент подчеркнул необходимость предоставления дополнительных льгот и преференций данной отрасли.

В частности, ранее предоставленная льгота в виде освобождения от уплаты туристских сборов будет продлена до конца года. Также предприятиям отрасли при расчете налога на прибыль будет разрешено вычитывать убытки, понесенные в 2020-2021 годах, из прибыли последующих лет.

Гостиницам будут выдаваться субсидии в размере 10 процентов стоимости оказанных ими услуг. Кроме того, им будут субсидироваться до 10 процентов платежей по кредитам, выделенным на оборотный капитал.