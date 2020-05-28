В Ухане собака продолжала ждать своего хозяина, умершего от коронавируса. Фото

CentralAsia (CA) - В Ухане возле больницы собака продолжала ждать своего хозяина, который несколько месяцев назад умер от коронавирусной инфекции, пишет New York Post.

По словам сотрудников больницы, собака в феврале пришла в больницу вместе с хозяином, который заразился коронавирусом. Но мужчина умер через пять дней после госпитализации.



Собака не зная, что его владелец уже умер ждала его около больницы. Медперсонал больницы и добрые люди каждый день кормили собаку.



В апреле хозяйка одного из магазинов вблизи больницы заметила собаку и начала ее прикармливать. Она дала животному кличку Сяо Бао — «маленькое сокровище».

«Иногда, когда я ухожу из магазина, собака ложится у двери и помогает его охранять», - рассказала женщина.

Хозяйка магазина хотела забрать Сяо Бао к себе домой, но пес отказывается отходить далеко от больницы и вглядывается в каждого прохожего, надеясь увидеть своего человека.

К сожалению, больше Сяо Бао не может сидеть в фойе больницы — во-первых, это запрещено из соображений безопасности, а во-вторых, некоторые пациенты могут испугаться собаки. Хозяйка магазина сообщила в местную службу защиты животных и теперь псу будут искать нового владельца.

Сначала собака немного испугалась сотрудников службы, но через полтора часа игр, на Сяо Бао смогли незаметно надеть поводок и вывести из больницы. Возможно, теперь пес обретет новую семью.