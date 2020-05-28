Из Индии вернулись 45 граждан Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 10:19, 28 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - Во взаимодействии с индийскими властями 27 мая 45 граждан Таджикистана, которые из-за отмены международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину, были доставлены из Дели в Душанбе специальным рейсом авиакомпании «Эйр Индия». Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
Этим же чартерным авиарейсом в Дели улетели застрявшие из-за пандемии в Таджикистане граждане Индии.
Источник в Министерстве здравоохранения и социальной защиты страны сообщил Asia-Plus, что у всех прибывших в страну граждан берут тесты на коронавирус.
По его словам, все прибывшие из Дели граждане Таджикистана размещены на двухнедельный карантин.
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