[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США — первая страна, где число жертв коронавируса достигло 100 тысяч человек
Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США
Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США

CentralAsia (CA) -  На 28 мая в США зарегистрированы 100,4 тыс. случаев смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Больше всего от пандемии пострадали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорния. В США общее количество заражений достигло почти 1,7 млн.

В стране с момента распространения вируса вылечились 483 886 пациентов.

print
  • В Казахстане автобус с пассажирами упал в обрыв. Видео
  • На утро 27 мая в Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 9,3 тысяч
  • В Узбекистане за ночь выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего 3396


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com