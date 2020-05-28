США — первая страна, где число жертв коронавируса достигло 100 тысяч человек
- Азия и мир, общество
- 10:34, 28 мая 2020
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CentralAsia (CA) - На 28 мая в США зарегистрированы 100,4 тыс. случаев смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Больше всего от пандемии пострадали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорния. В США общее количество заражений достигло почти 1,7 млн.
В стране с момента распространения вируса вылечились 483 886 пациентов.