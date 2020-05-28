США — первая страна, где число жертв коронавируса достигло 100 тысяч человек

Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США

CentralAsia (CA) - На 28 мая в США зарегистрированы 100,4 тыс. случаев смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Больше всего от пандемии пострадали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорния. В США общее количество заражений достигло почти 1,7 млн.

В стране с момента распространения вируса вылечились 483 886 пациентов.