В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ближайшее время откроются филиалы 6 российских вузов. Об этом на Межрегиональной конференции ректоров вузов России и Узбекистана рассказал председатель Союза ректоров России, ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Форум, который проводит МГУ в формате онлайн-встречи, собрал участников более 120 вузов из двух стран.

Виктор Садовничий сообщил также, что на сегодняшний день в Узбекистане уже работают 10 филиалов российских университетов. Кроме МГУ, чей филиал стал первым филиалом российского вуза, свои отделения на узбекской земле есть у РЭУ им. Плеханова, МГИМО, МИСиС, МИФИ, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета и других вузов.

В мае 2019 года было подписано знаковое соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней двух государств. Сегодня научно-образовательное сотрудничество России и Узбекистана - это более 115 вузов-партнеров, 240 с лишним соглашений между университетами. А в филиалах российских вузов в Узбекистане сегодня учится почти 3 тысячи человек.

По словам Садовничего, за последние годы их стало больше. Сейчас в России учится более 30 000 студентов из Узбекистана.

"В рамках работы научно-образовательного Центр "Ломоносова-Улугбека" мы планируем открыть совместный подготовительный факультет для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России", - сказал Виктор Садовничий.