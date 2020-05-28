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  28 мая 2020
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Какие животные могут заразиться коронавирусом?

CentralAsia (CA) -  Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала РИА Новости о том, какие животные могут заболеть Covid-19.

По ее словам, обитатели океанариумов, в том числе китообразные, могут заразиться коронавирусом от людей.

«Решили сделать скрининг животных, чтобы понять, на какие виды вирус может перескочить. Ученые выясняют, в клетках каких животных есть рецепторы, на которые вирус может перескочить. Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса», - сказала Воронцова.

Она также добавила, что в условиях океанариума опасность подхватить вирус от человека у животных значительно увеличивается. Кроме того, возможна и обратная передача.

«Если вернуться к животным, то, например, косатки животные очень нежные и легко заражаются от человека. В океанариумах животные живут только в присутствие ветеринара, поэтому коронавирус будет дополнительной нагрузкой», - заключила биолог.

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