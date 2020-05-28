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  28 мая 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего 3396

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 28 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3396 (+27).

По данным Минздрава, 16 новых случаев было выявлено среди тех, кто находится в Карантинном центре под Ташкентом. Кроме того, коронавирусная инфекция была обнаружена у 7 человек в Ташкенте, 1 человека в Самаркандской области, 1 человека в Ташкентской области и у 2 водителей большегрузов.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2668, 714 пациентов проходят лечение, 1 из них находится в критическом состоянии, а 3 - в тяжёлом.

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