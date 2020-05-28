Специалист рассказал, насколько безопасно путешествовать в эпоху коронавируса

CentralAsia (CA) - Автор статьи размышляет, стоит ли лететь этим летом в Турцию или разумнее отложить любые поездки на год. Многие люди по всему миру мечтают побыстрее оказаться на море. Однако, по мнению колумниста издания, они не осознают риски, которые намного серьезнее, чем плохая вентиляция и отсутствие гигиены. Материал перевело ИноСми.

В то время как одни граждане Турции, проживающие за границей, откладывают свои планы на отдых этим летом, другие считают дни до того момента, когда поедут на родину. Но насколько безопасно путешествовать в эпоху Сovid-19?

Для 6,5 миллиона граждан Турции, проживающих за рубежом и проводящих летние месяцы на родине, это лето, судя по всему, пройдет не так, как обычно. (Количество зарегистрированных граждан Турции, проживающих за границей, по данным министерства иностранных дел Турции. Неофициальная цифра предположительно гораздо выше.)

В Канаде, где я живу, правительство не рекомендует совершать международные поездки, за исключением случаев, когда это необходимо. Представитель службы здравоохранения Британской Колумбии, доктор Бонни Генри в одном из заявлений за прошедшее время призвала нас не планировать поездки. «Судя по ситуации в мире, я не думаю, что в ближайшие месяцы будут востребованы международные поездки, — отметила Генри. — Оставайтесь дома этим летом, наслаждайтесь городом, в котором вы живете», пишет автор.

Я согласна с Бонни Генри. 30% населения провинции составляют иммигранты, и если все этим летом поедут в свои страны, а кто-то по возвращении назад привезет вирус, это сделает бесполезной ту борьбу, которая велась на протяжении последних месяцев.

С другой стороны, все мы скучаем по своим семьям, с которыми видимся один месяц в году. Два с половиной месяца мы не выходили из дома. Мы хотим, чтобы этот мучительный период поскорее закончился и мы могли вдоволь пообщаться со своими близкими за общим столом летними вечерами, когда в воздухе пахнет цветами и морем. Но мы также боимся рисков, которыми угрожает путешествие как нам самим, так и нашему окружению.

Небольшое исследование, которое я провела в социальных сетях, показывает, что большинство турок, проживающих в Северной Америке, не планируют этим летом ехать на родину.

Их волнуют такие вопросы, как длительный перелет, обязательное ношение маски на протяжении этого времени, система вентиляции в самолетах, гигиена в аэропорту и уборной самолета, обязательное соблюдение карантина в течение 14 дней по возвращении в Турцию (в последующие дни это может измениться), страх застать вторую волну вируса в Турции и не суметь вернуться в страну проживания.

Некоторые из тех, кто планирует поездку, живут в Европе, то есть расстояние полета до Турции гораздо короче, или считают, что нам нужно приобрести иммунитет к вирусу, поэтому откладывать наши планы неправильно.

Изучая сайты Turkish Airlines и Air Canada, я вижу, что они не купают самолеты в хлорке. Обе авиакомпании отмечают, что во всех самолетах используется система HEPA-фильтрации, применяемая в больницах, воздух в салоне обновляется каждые три минуты и 15-30 раз в час полностью очищается от пыли, бактерий и вирусов. Вероятно, все крупные авиакомпании будут придавать большое значение гигиене, потому что их будущее зависит от того, насколько благополучно они преодолеют этот период.

Я звоню доктору Эрджюменту Бедиру, отвечающему за стационарное обслуживание пациентов с covid-19 в больнице Чиллиуока, и спрашиваю его мнение. Хотя он говорит, что вопрос международных перелетов в эпоху covid-19 является крайне спорным и на самом деле ни у кого нет четкого ответа, я передаю его замечания.

Самый большой риск — не вентиляция и не гигиена, а бессимптомные носители вируса

Риск распространения вирусов и микробов через вентиляцию в самолетах достаточно низок вопреки широко распространенному мнению.

Это вирус, который передается контактным путем. Например, он может оказаться даже не в самом туалете, а на ручке его двери. Или же, если кто-то зараженный вирусом, находясь в туалете, снимет маску и чихнет, тот, кто зайдет за ним, подвергается риску. Это маловероятно, поскольку я думаю, что и персонал, и пассажиры будут очень внимательны к гигиене, но и полностью исключать такой вариант нельзя.

На мой взгляд, источником наибольшего беспокойства является не гигиена или вентиляция, а бессимптомные носители вируса. Даже измерение температуры в аэропорту не выявит этих людей. Любой, кто коснется предметов, с которыми они контактировали, или не сможет поддерживать социальную дистанцию с ними, подвергается риску.

Практика свободного среднего кресла в салоне самолета может снизить риск. (Прежде чем лететь, узнайте политику авиакомпании по этому вопросу.)

Очень важно быть в маске на протяжении всего пути. Риск того, что два человека в маске заразят друг друга, очень низок. Если носитель без маски, а второй человек в маске, риск высокий, а когда оба человека без маски, риск еще намного выше. Однако, к примеру, рейс Ванкувер — Стамбул продолжается не менее 17 часов и сопровождается пересадкой. Я не знаю, кто может носить маску так долго. Некоторые задыхаются в маске, кто-то переживает панические атаки… (Узнайте у авиакомпании политику относительно ношения масок.)

Вместе с тем вентиляция в аэропортах и вентиляция в самолетах отличается. На мой взгляд, аэропорт гораздо опаснее с точки зрения контактов с людьми и предметами, нежели салон самолета. В аэропорту трудно поддерживать социальную дистанцию.

Есть еще багаж. Куда, откуда он поступает? Да, работники носят перчатки, но меняют ли они их всякий раз, когда дотрагиваются до очередного чемодана? Затем эти чемоданы нагромождают друг на друга. Чемодан бессимптомного носителя в определенный момент может стать фактором риска.

Есть и финансовая сторона вопроса. Страхование путешествий может не включать covid-19. А это риск для возможного вашего лечения. Во время пересадок, когда у вас все время будут измерять температуру, в одном из городов у вас вдруг может быть обнаружен недопустимый показатель, и вас могут задержать в этом городе. Ваши деньги за отель и прочее пойдут прахом. Те, кто в любом случае планирует поехать в Турцию, должны позаботиться о страховке «включая covid-19». Даже если такая страховка будет дороже. Если у вас вдруг окажется covid-19, вы рискуете попасть в отделение реанимации страны, которую вы совсем не знаете. А это экстраординарные расходы.

Тем, кто собирается отправиться в путешествие, следует предпочесть прямой рейс и сократить время пребывания в аэропорту. Или в противном случае лучше выбрать пересадку в Америке. При выявлении у вас заболевания вы хотя бы не окажетесь в совершенно незнакомой стране.

Тем, кто непременно хочет поехать, следует планировать поездки на период июль — сентябрь, поскольку в дальнейшем существует риск второй волны вируса.

Нет никакой уверенности в том, кто и с чем столкнется. Аэропорты, въезд в страну, в которую вы прибыли, выезд из нее могут быть закрыты в любой момент.