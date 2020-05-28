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  28 мая 2020
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Минздрав России не будет учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

CentralAsia (CA) -  В России случаи заболевания коронавирусом в легкой форме, без жалоб со стороны пациента не будут учитываться в статистике. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения России.

В заявлении говорится: «В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются».

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал всегда указывать в причинах смерти человека коронавирус, если он был выявлен у пациента, хотя не был основной причиной.

«Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти», - говорится в рекомендациях Минздрава.

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