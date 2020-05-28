Отель «Узбекистан» продан сингапурской компании за $23,2 млн

CentralAsia (UZ) - Государственная доля в столичном отеле «Узбекистан» продана сингапурской Bashan Investment Group PTE LTD. посредством проведения публичных торгов за $23,2 млн. Компания должна вложить в гостиницу около $40 млн, сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами Узбекистана.

По данным ведомства, 80,134% доли государства в гостинце «Узбекистан» продано через публичные торги.

О планируемой продаже госдоли гостиницы сообщили в августе 2018 года. Начальная цена составляла $33 млн.

При продаже были выдвинуты следующие условия: инвестиционные обязательства в 100 млрд сумов, сохранение основного вида деятельности отеля (оказание гостиничных услуг) в течение следующих 10 лет, реновация гостиницы без изменения внешнего фасада и привлечение опытных менеджеров для управления отелем.

Из-за отсутствия покупателей цена была снижена до 30%. В результате этого, стоимость актива опустилась до 23,1 млн долларов.

Как сообщается, были изучены предложения 6 компаний в сфере гостиничного бизнеса и туризма в Великобритании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.По итогам переговоров, Государственная тендерная комиссия выбрала компанию Bashan Investment Group PTE LTD из Сингапура. в течение 24 месяцев эта компания выплатит $23,2 млн, а в течение 1,5 года — вложит в объект 400 млрд сумов (около $40 млн). В обмен на это компания получила 80,13% гостиницы.

Справка:

Гостиница «Узбекистан» в центре Ташкента - одна из самых известных гостиниц Узбекистана и одно из самых респектабельных зданий в столице. Построенная еще в 1974 году, она находится в деловом и административном центре Ташкента, его "европейской" части. Архитектура представляет собой сочетание европейского и восточного стилей. В отделке отеля использованы мрамор, гранит, ракушечник, стекло, ценные породы дерева, в интерьерах - роспись, витраж, керамика, резьба по дереву, чеканка по металлу. 17-этажное здание со 278 номерами кажется легким и воздушным за счет фасада, на который словно наброшено ажурное кружево. Этот кружевной фасад гостиницы обращен в сторону местной достопримечательности - сквера Амира Тимура, а также популярного места отдыха ташкентцев и гостей столицы, так называемого Бродвея.