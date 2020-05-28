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  28 мая 2020
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В Таджикистане могилы начали закрывать пластиком. Фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане могилы закрывают пластиком и копают про запас. Чиновники уверяют, что это не связано с коронавирусом, передает портал Akhbor.

Могилы копают с запасом для облегчения работы, а закрывают пластиком, чтобы защитить от дождя, говорят в администрации крупнейшего кладбища Душанбе.

Чиновники Комитета по делам религий Таджикистана ввели новые правила погребения. Могилу теперь копают по исламским канонам, принятым на Ближнем Востоке, а не в Таджикистане. Речь идет о так называемой шамской могиле. Она меньше, и выкопать ее можно намного быстрее. Если раньше могила усопшего состояла из двух подземных пространств – тело клали в отдельную нишу, то теперь ограничиваются небольшой выемкой в стене, пишет сайт.

По словам работников кладбища, раньше они копали могилы исключительно перед похоронами, а сейчас копают про запас – сразу несколько в день.

Несмотря на то, что раньше так никогда людей не хоронили, с коронавирусом это никак не связано, настаивают чиновники.

«Умершие от коронавируса не дышат и не распространяют вирус, поэтому заворачивать в пленку могилы нет смысла. Мы такого распоряжения не давали. Могилы закрывают от дождя», – говорит заместитель министра здравоохранения страны Мирхамуддин Камолзода.

По официальным данным, на данный момент в Таджикистане выявлено 3424 случая коронавируса, скончались 37 человек.

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