Таджикистан обогнал Узбекистан по числу зараженных коронавирусом

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане по последним данным на 27 мая зарегистрировано 3424 случая заражения коронавирусом, тем самым страна обогнала Узбекистан по числу зараженных.

От коронавируса в Таджикистане скончались 47 пациентов.

А в Узбекистане на 28 мая коронавирус обнаружен у 3396 человек, жертвами вируса стали 14 человек. В Кыргызстане сегодня утром Минздрав сообщил о 74 новых случая заражения, общее количество зараженных в стране достигло 1594, скончались 16 человек. В Казахстане на сегодня обнаружены 9576 случаев коронавируса, скончались 37 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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