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  28 мая 2020
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В Казахстане автобус с пассажирами упал в обрыв. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Темиртау автобус с пассажирами вылетел с дороги и упал в обрыв. В результате аварии пострадали пять человек, передает Tengrinews.kz.

ДТП произошло вечером 27 мая в районе кислородного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау». По предварительным данным, 33-летний водитель не справился с рулевым управлением и вылетел с дороги прямо в обрыв. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 19 человек. Пятеро из них получили различные травмы.

Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в социальных сетях.

В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что всего в ДТП пострадало пять человек. Четверо из них были доставлены скорой помощью. Один человек обратился позже самостоятельно. Среди пострадавших у одного пациента перелом поясничного позвонка. Он госпитализирован. У второго перелом костей таза. Он отказался от госпитализации. Еще трое поступили с сотрясением головного мозга. Они осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение.

В пресс-службе Департамента полиции региона добавили, что в настоящее время по данному факту ведется расследование. Сотрудники полиции назначили все необходимые экспертизы.

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Автобус съехал с дороги в овраг. ⠀ ⠀ ? от подписчиков.

Публикация от Темиртау | Казахстан (@temirtau.city)27 Май 2020 в 9:19 PDT

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