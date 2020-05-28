В Казахстане автобус с пассажирами упал в обрыв. Видео

CentralAsia (KZ) - В Темиртау автобус с пассажирами вылетел с дороги и упал в обрыв. В результате аварии пострадали пять человек, передает Tengrinews.kz.

ДТП произошло вечером 27 мая в районе кислородного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау». По предварительным данным, 33-летний водитель не справился с рулевым управлением и вылетел с дороги прямо в обрыв. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 19 человек. Пятеро из них получили различные травмы.

Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в социальных сетях.

В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что всего в ДТП пострадало пять человек. Четверо из них были доставлены скорой помощью. Один человек обратился позже самостоятельно. Среди пострадавших у одного пациента перелом поясничного позвонка. Он госпитализирован. У второго перелом костей таза. Он отказался от госпитализации. Еще трое поступили с сотрясением головного мозга. Они осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение.

В пресс-службе Департамента полиции региона добавили, что в настоящее время по данному факту ведется расследование. Сотрудники полиции назначили все необходимые экспертизы.

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