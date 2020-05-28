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  28 мая 2020
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В Самарканде строят больницу и карантинный комплекс для больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  На 18 гектарах свободной земельной площади в воинской части, расположенной в Самарканде, начали строительство современного больничного комплекса на 100 коек.

Как сообщило УзА, в нем будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения. Также построят жилье для медицинского персонала.

Планируется построить и сдать в эксплуатацию комплекс в течение месяца.

Также на прилегающей территории военного городка началось строительство карантинного комплекса на 1000 мест. Акционерное общество «Узавтосаноат» начало завозить контейнеры. Министерство здравоохранения доставляет необходимое медицинское оборудование, диагностический и лечебный инвентарь для комплекса.

Данные медицинские учреждения намечено в будущем передать в ведомство Министерства обороны Республики Узбекистан.

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