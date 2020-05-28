В России за сутки выявили 8371 новый случай коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 8371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 560 (42,5%).

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 379 051 случай (+2,3%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 9,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 285 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 300 312 человек.