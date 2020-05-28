Главы правительств стран СНГ обсудят в онлайн режиме усилия против распространения COVID-19

CentralAsia (UZ) - 29 мая в рамках председательства Республики Узбекистан состоится заседание Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств (СГП СНГ) в формате видеоконференции.

Заседание пройдет под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, на котором также примут участие премьер-министры Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Сергей Румас, Казахстана – Аскар Мамин, Молдовы – Ион Кик, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев, заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как сообщили в МИДе РУз, в повестку дня заседания СГП включены 15 вопросов взаимодействия государств-участников Содружества в различных областях.

В ходе переговоров участники обменяются мнениями по актуальным направлениям сотрудничества в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обсудят совместные усилия против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.