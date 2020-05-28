Посол Таджикистана в Китае встретился с председателем Китайского общества дружбы с зарубежными странами

- Таджикистан, общество
- 14:22, 28 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - Посол Таджикистана в Китайской Народной Республике Парвиз Давлатзода посетил общество дружбы с зарубежными странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
В ходе встречи с председателем общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтяном состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе научно-образовательной, культурной и молодежной областях.
Стороны подчеркнули необходимость расширения и укрепления взаимовыгодного сотрудничества на основе проведения совместных мероприятий и программ сотрудничества.
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