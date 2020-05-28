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  28 мая 2020
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Россия из-за пандемии решила перенести саммит ШОС

CentralAsia (CA) -  Из-за пандемии коронавируса Россия решила перенести саммиты БРИКС и ШОС, которые планировались на июль текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг. и БРИКС в 2020 г. принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС», - сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Шанхайская организация сотрудничества была учреждена в 2001 году, в настоящее время государствами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Статус партнера ШОС по диалогу предоставлен Азербайджану, Армении, Камбодже, Непалу, Турции и Шри-Ланке.

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