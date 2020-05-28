В Аргентине попугай будет давать показания по делу об убийстве

CentralAsia (CA) - В Аргентине попугай, который стал свидетелем убийства своей хозяйки будет давать показания на суде, пишет Daily Mail.

Прокуроры Буэнос-Айреса по делу об изнасиловании и убийстве 46-летней аргентинки планируют использовать доказательства, представленные попугаем жертвы. Попугай произнес одни из последних слов убитой в 2018 году Элизабет Толедо.



В изнасиловании и убийстве аргентинки подозревают двух из трех жильцов, которым она сдавала комнату: 51-летнего Мигеля Сатуриньо Ролона и 62-летнего Хорхе Рауля Альвареза. У третьего жильца на момент убийства было алиби.



В качестве части доказательств, представленных по этому делу, полиция включила слова полицейского, который сказал, что слышал, как попугай Толедо вскоре после убийства говорил:«нет, пожалуйста, отпустите меня».

Также по словам соседа умершей, он слышал, как попугай сказал: «Почему ты ударил меня», когда один из мужчин ее ударил.

Полиция считает, что попугай повторял последние слова жертвы. Обвинение также опирается на след укуса на предплечье Толедо, который якобы совпадает с отпечатком зубов Ролона. Кроме того, на теле жертвы были найдены образцы ДНК второго подозреваемого.