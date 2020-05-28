В Узбекистане женщина задержана при попытке обменять 3-месячного сына на квартиру

CentralAsia (UZ) - В Навоийской области были задержаны женщина и дедушка трехмесячного ребенка, которые пытались обменять младенца на трехкомнатную квартиру. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба УВД по Навоийской области.

Согласно официальной информации, женщина и и её отец были задержаны 23 мая во время операции сотрудниками правоохранительных органов.

«Женщина по имени З.О., 1987 года рождения из Навоийской области, в настоящее время проживающая в арендованной квартире в городе Навои, была задержана в момент продажи своего ребенка, родившегося в 2020 году, в обмен на трехкомнатную квартиру стоимостью примерно 250 миллионов сумов ($25 тысяч). Как выяснилось, З.О. намеревалась сделать это в преступном сговоре со своим отцом, А.О., 1951 года рождения», - говорится в сообщении.

25 мая МВД Узбекистана сообщило об аресте женщины в Турткульском районе Каракалпакстана, которая продавала своего 13-летнего сына за 15 тысяч долларов. Несколько дней назад в Хорезме была арестована женщина, которая пыталась продать своего 2-летнего ребенка за 7 700 долларов.