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  28 мая 2020
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В Узбекистане женщина задержана при попытке обменять 3-месячного сына на квартиру
Продолжение: В Узбекистане женщина пыталась продать 2-летнего сынаПредыстория: В Узбекистане женщина пыталась продать 13-летнего сына за $15 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Навоийской области были задержаны женщина и дедушка трехмесячного ребенка, которые пытались обменять младенца на трехкомнатную квартиру. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба УВД по Навоийской области.

Согласно официальной информации, женщина и и её отец были задержаны 23 мая во время операции сотрудниками правоохранительных органов.

«Женщина по имени З.О., 1987 года рождения из Навоийской области, в настоящее время проживающая в арендованной квартире в городе Навои, была задержана в момент продажи своего ребенка, родившегося в 2020 году, в обмен на трехкомнатную квартиру стоимостью примерно 250 миллионов сумов ($25 тысяч). Как выяснилось, З.О. намеревалась сделать это в преступном сговоре со своим отцом, А.О., 1951 года рождения», - говорится в сообщении.

25 мая МВД Узбекистана сообщило об аресте женщины в Турткульском районе Каракалпакстана, которая продавала своего 13-летнего сына за 15 тысяч долларов. Несколько дней назад в Хорезме была арестована женщина, которая пыталась продать своего 2-летнего ребенка за 7 700 долларов.

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