Туркменистан построит для Афганистана терминалы дезинфекции поездов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе состоявшегося 27 мая телефонного разговора с афганским коллегой Ашрафом Гани заявил о готовности Туркменистана в качестве гуманитарной помощи построить на приграничных железнодорожных станциях, контрольно-пропускных пунктах и в некоторых других местах на территории Афганистана специальные сооружения-терминалы для дезинфекции железнодорожного транспорта и грузов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе телефонного разговора главы двух государств отметили необходимость выработки согласованного подхода к решению проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани в качестве приоритетных направлений партнёрства выделили топливно-энергетическую и транспортно-коммуникационную сферы, где в последние годы реализуются масштабные проекты, призванные служить процветанию не только братских стран, но и всей Центральной Азии.

Речь, в первую очередь, идёт о строительстве транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который обеспечит долгосрочные поставки туркменского природного газа в крупнейшие страны Юго-Восточной Азии.

Была выражена обоюдная уверенность в том, что новая газовая магистраль станет реальным вкладом в формирование современной архитектуры глобальной энергетической безопасности.