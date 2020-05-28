В Узбекистане в тяжелом состоянии находятся 5 больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров, главный государственный санитарный инспектор Республики Узбекистан Нурмат Атабеков сообщил, что с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 3396 граждан. 27 мая выздоровели 32 человека, всего полностью выздоровели 2668 граждан, то есть 81 процент больных.

По сведениям Министерства здравоохранения, в больницах находится 714 человек, состояние 4 - тяжелое, одного – крайне тяжелое.

Карантинные мероприятия в стране продолжаются. Более 46 тысяч граждан помещены в карантин "Эпидемическая ситуация остается серьезной", - отметил Атабеков. Навоийская область из «зеленой» зоны теперь снова стала «красной», на днях и Бухарская область вновь стала «красной», так как в области обнаружили инфекцию.

"К сожалению, среди населения выявляют инфицированных, не всегда есть возможность выявить, от кого и где. Это свидетельствует о том, что источники болезни находятся среди нас. Каждый из нас, прежде чем выходить на улицу, должен думать о возвращении в семью здоровым", - отметил главный санитарный врач.