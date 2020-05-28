В Андижане из-за халатности водителей большегруза 100 человек помещены под карантин

CentralAsia (UZ) - Из-за халатности водителей большегруза 100 человек в Андижанской области помещены под карантин, сообщает Минздрав.

22 мая этого года 50-летний Р.Р. и его коллега32-летний Б.К. прибыли на международном грузовике из России на пограничный пункт в Кибрайском районе Ташкентской области. В тот же день, в соответствии с установленной процедурой, сотрудники санэпиднадзора на посту взяли анализы у обоих водителей на коронавирусной инфекцию. На следующий день, 23 мая, выяснилось, что у водителя Б.К. анализы на коронавирус вышли положительные, а у второго водителя Р.Р. заболевание не выявлено.

Однако водители не выполнили установленные санитарные правила, покинули стоянку пограничного контрольно-пропускного пункта и отправились домой.

После быстрого поиска и эпидемиологического расследования с сотрудниками правоохранительных органов оба водителя были найдены в их домах.

Между тем, результаты анализа подтвердили наличие коронавирусной инфекции как у подозреваемого Б.К., так и у второго водителя Р.Р., который был в постоянном контакте с ним.

В результате эпидемиологического расследования около 100 жителей Избасканского и Балыкчинского районов, которые были в контакте с двумя водителями, были взяты на 14 дней медицинского наблюдения.

К сожалению, халатность и несоблюдение водителями санитарных правил привело к тому, что члены их семей, родственники, соседи и многие другие люди были помещены в карантин по подозрению на коронавирус, что подвергло их здоровье риску, - отметили в министерстве.