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  28 мая 2020
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На трассе Алматы — Бишкек столкнулись и сгорели внедорожник и фура. Видео
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На трассе Алматы — Бишкек ночью 27 мая произошло ДТП с участием «Тойоты» и большегруза. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

По его данным, водитель внедорожника следовал в западном направлении. На 137-м километре трассы он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.

В результате аварии обе автомашины загорелись. 67-летний водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. 32-летний водитель «Мерседес» и его два пассажира получили многочисленные ранения. Они были доставлены в Кордайскую районную больницу.

Видео:police.kz

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