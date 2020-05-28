Президент Токаев примет участие в мероприятии ООН

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период», которое организовано по инициативе ООН и пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Токаев выступит от имени группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в которой в настоящее время председательствует Казахстан.

В ходе сессии ожидаются выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, лидеров других стран и международных организаций.

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