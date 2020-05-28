В Узбекистане за шесть часов выявлен 41 новый случай коронавируса. Всего 3437

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:30 часов 28 мая количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3437 (+41). По данным Минздрава, в Ташкенте выявлено 9 новых случаев. 32 случая выявлено в Карантинном центре, в том числе 10 случаев у граждан прибывших из Санкт-Петербурга, трое из Новосибирска, один из Стамбула и 17 из Казахстана. Другой 1 был в контакте с пациентом с коронавирусом.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2685 (+17) человек, инфицированных коронавирусом (78%), 738 пациента проходят лечение.