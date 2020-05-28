Главы МИД Узбекистана и Испании обсудили по телефону взаимодействие с ЕС

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 28 мая, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с главой иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Аранчей Гонсалес Лайей.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, отдельное внимание уделив перспективам углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обсудили взаимодействие Узбекистан и ЕС, сообщает пресс-служба МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств приветствовали развитие узбекско-испанских межпарламентских связей и создание между Олий Мажлисом и Генеральными Кортесами группы «Узбекистан-Испания».

Собеседники отметили готовность к активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи подчеркнута важность проведения в г.Ташкенте 1-го заседания Узбекско-испанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей ведущих компаний и деловых кругов двух стран после снятия всех карантинных мер.