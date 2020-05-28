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  28 мая 2020
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Через пост “Жибек Жолы” в Казахстане начали пропускать граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину

CentralAsia (UZ) -  Согласно сообщению Генерального консульства Узбекистана в Алматы (Казахстан), в связи с ослаблением карантинного режима в ряде регионов Казахстана на контрольно-пропускной пункт “Жибек Жолы”–“Гишт Куприк” прибывают узбекистанцы с целью перехода на территорию РУз.

"Благодаря слаженной работе пограничных и санитарно- эпидемиологических служб Республики Узбекистан и Республики Казахстан осуществляется вывоз соотечественников на территорию Узбекистана с соблюдением карантинных мер", - отмечается в сообщении МИДа.

Генеральное консульство вновь призывает граждан Узбекистана, прибывающих на КПП “Жибек Жолы” не обращаться к различным посредникам, предлагающим услуги в пересечении межгосударственной границы за определенную плату.

В настоящее время в КПП “Жибек Жолы”–“Гишт-Куприк”, который работает в штатном режиме, находится сотрудник Генерального консульства в г.Алматы и оказывает необходимую консульско-правовую и иную помощь узбекистанцам, отметили в МИДе.

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