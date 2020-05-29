Глава Профсоюза железнодорожников Монголии пригрозил забастовкой

CentralAsia (MNG) -

27 мая, председатель Профсоюза железнодорожников Монголии Д.Баяраа организовал пресс-конференцию, в ходе которой обвинил руководство единственного совместного российско-монгольского предприятия АО УБЖД в грубом нарушении прав железнодорожников.





Он отметил, что руководство Улан-баторской железной дороги создало ситуацию, при которой на дороге процветают должностные преступления, незаконные увольнения.





Руководство железной дороги организовало слежку за активистами и прослушку руководства Профсоюза.

Профсоюз железнодорожников потребовал соблюдения трудового законодательства, уважения прав и достоинства работников АО УБЖД.





Д.Баяраа сказал, что по ситуации, которая сложилась, он обращался к руководящим лицам Монголии и руководству российского акционера в совместном предприятии.

В письме на имя премьер-министра Монголии он отметил, что если не будут предприняты меры, то железнодорожники оставляют за собой все законные средства борьбы, включая забастовку железнодорожников.





Если это случится, это будет первая забастовка в более чем 70 летней истории совместного предприятия.





Однако глава УБЖД, Д.Жигжиднямаа отвергает обвинения в их адрес.

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