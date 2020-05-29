Монголия отмечает Международный день миротворцев

CentralAsia (MNG) -

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН своей Резолюцией объявила 29 мая Международным днем миротворцев (International Day of United Nations Peacekeepers). В последние годы было принято решение отмечать его проведением мероприятий, объединенных общей темой, которая меняется каждый год.





Когда в этот день в 1948 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций учредил первую миссию по поддержанию мира, мало кто из присутствовавших в зале Совета мог вообразить, до какой степени изменится миротворческая деятельность ООН.







Монголия начала участвовать в миротворческой деятельности с 2002 года в Конго. С тех пор прошло 13 лет. За это время более 6700 монгольских военнослужащих участвовали в 11 операциях по миротворческой деятельности. А в составе военных коалиций – в Ираке, в Косово и в Афганистане – почти 4500 военнослужащих.





Монгольские военнослужащие в голубых касках исполняли обязанности в таких странах как Конго, Западная Сахара, Судан, Эфиопия, Эритрея, Грузия, Чад, Южный Судан, Афганистан, Дарфур Судана и в районе Абьей (Южный Судан), где до сих пор происходят пограничные конфликты. Численность монгольских миротворцев, которые служат в этих странах, начиная с 2002 года, достигла более 15000 человек.







Нередко их работа сопряжена с постоянным риском. В настоящее время 1200 монгольских военнослужащих в голубых касках несут службу в горячих точках мира, и 950 военнослужащих из этого числа работают под мандатом ООН. Большинство из них – на Африканском континенте. Миротворцы располагаются в спорных суданских районах Абьей и Дарфур и Южном Судане.







Монгольские солдаты, служащие в Африке под эгидой ООН, спасли почти 70 тысяч человек во время большого пожара в лагере беженцев в Южном Судане.





Ее зовут Ганболдын Болор. Она - одна из представительниц прекрасного пола, служащих в армии Монголии. Теперь она стала офицером, ответственным за деятельность миротворцев ООН. Во время службы в Судане она работала под кодом J6 или начальником связи операции UNMISS. Противник окружил российские нефтепромышленные предприятия. Там остался один гражданин России. Россия обратилась к монголам за помощью. Монгольские солдаты под командованием офицеров батальона Эрдэнэбата и Амгаланбаатара, атаковав окружение врага, спасли россиянина.





В другой операции в окружение попал гражданин Китая. Солдаты других стран, мотивируя невозможностью выполнить задачу, отказались от боевых действий. Рискнули спасти китайца монголы - и успешно выполнили задачу. Раненый китаец был вызволен и отправлен на вертолете в госпиталь.





По данным за прошлый год, Монголия находится на 30-м месте с точки зрения численности контингента, направив в 2014 году 940 военнослужащих и сотрудников полиции, в том числе — 61 женщину. А её северный сосед, Россия, по численности военнослужащих-участников миротворческих миссий находится на 77-м месте.





Время легковооруженных миротворцев, совершающих пешее патрулирование вдоль линии огня между суверенными государствами, давно ушло в прошлое. Нынешние миротворческие операции Организации Объединенных Наций приобретают все более сложный и многоплановый характер, они не ограничиваются проверкой соблюдения режима прекращения огня, а фактически решают задачи восстановления стран, оказавшихся на грани краха, зачастую после продолжавшихся десятилетиями конфликтов.





Работа миротворцев сопряжена с риском. И сегодня, в Международный день миротворцев, ООН приветствует более 111 000 миротворцев, а также чтит память павших. За всю историю существования миротворческих сил ООН более 3326 «голубых касок» отдали свои жизни во имя дела мира.

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