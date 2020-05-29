Приложение позволяет общественности Монголии высказать свое мнение о местном развитии

CentralAsia (MNG) -

В лучшие времена эти улучшения — использование веб-сайтов, мобильных приложений, баз данных, удаленных датчиков и других инструментов — могут более эффективно предоставлять городские услуги и создавать новые пути для вовлечения граждан. Во время пандемии они дают гражданам новые способы оставаться вовлеченными в свою демократию и позволяют услышать их голоса по важным гражданским вопросам, даже когда они практикуют социальное дистанцирование и ограничивают личные собрания.

В лучшие времена эти улучшения — использование веб-сайтов, мобильных приложений, баз данных, удаленных датчиков и других инструментов — могут более эффективно предоставлять городские услуги и создавать новые пути для вовлечения граждан. Во время пандемии они дают гражданам новые способы оставаться вовлеченными в свою демократию и позволяют услышать их голоса по важным гражданским вопросам, даже когда они практикуют социальное дистанцирование и ограничивают личные собрания.