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  29 мая 2020
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Приложение позволяет общественности Монголии высказать свое мнение о местном развитии

CentralAsia (MNG) -  

Столица Монголии, Улан-Батор, наращивает темпы перехода к онлайн-платформам и инструментам, и преимущества этой своевременной подготовки ярко видны в реакции города на Covid-19.

В лучшие времена эти улучшения — использование веб-сайтов, мобильных приложений, баз данных, удаленных датчиков и других инструментов — могут более эффективно предоставлять городские услуги и создавать новые пути для вовлечения граждан. Во время пандемии они дают гражданам новые способы оставаться вовлеченными в свою демократию и позволяют услышать их голоса по важным гражданским вопросам, даже когда они практикуют социальное дистанцирование и ограничивают личные собрания.

Проект по управлению городским хозяйством Азиатского фонда, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, является продолжением сотрудничества с муниципалитетом Улан-Батора (MУБ) с целью поиска новых творческих подходов к государственным услугам и гражданской активности. В рамках этих усилий проект совместно с MУБ работал над созданием инструмента электронного голосования, который позволит гражданам регистрировать свое мнение о приоритетах местной инфраструктуры. Новая система интегрирована с существующим мобильным приложением от MУБ SmartUB, которое уже заявило о себе как о цифровой платформе для улучшения управления городским хозяйством.

Новый инструмент электронного голосования позволяет пользователям взвешивать инвестиции Фонда местного развития (ФМР), который выделяет средства, предоставляемые национальным правительством для местных проектов по улучшению городской среды. ФМР является новаторским экспериментом в области бюджетирования с участием населения, единственным подобным в Монголии.
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