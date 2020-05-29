На утро 29 мая в Казахстане выявили 356 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 3,7%.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 84 (3,5%);
- Западно-Казахстанская область - 51 (10,3%);
- город Нур-Султан - 48 (2,6%);
- Мангистауская область - 40 (22,6%);
- Карагандинская область - 34 (4,5%);
- город Шымкент - 32 (4,4%);
- Восточно-Казахстанская область - 23 (31,1%);
- Атырауская область - 21 (2,2%);
- Алматинская область - 7 (2,2%);
- Кызылординская область - 6 (1,9%);
- Павлодарская область - 5 (2,6%);
- Жамбылская область - 3 (0,8%);
- Акмолинская область - 2 (1,3%).
Всего в стране на сегодняшний день выявлено 9932 заболевших, выздоровели 4900 человек, скончались 37 пациентов.