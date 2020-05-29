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  29 мая 2020
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На утро 29 мая в Казахстане выявили 356 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 3,7%.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 84 (3,5%);

- Западно-Казахстанская область - 51 (10,3%);

- город Нур-Султан - 48 (2,6%);

- Мангистауская область - 40 (22,6%);

- Карагандинская область - 34 (4,5%);

- город Шымкент - 32 (4,4%);

- Восточно-Казахстанская область - 23 (31,1%);

- Атырауская область - 21 (2,2%);

- Алматинская область - 7 (2,2%);

- Кызылординская область - 6 (1,9%);

- Павлодарская область - 5 (2,6%);

- Жамбылская область - 3 (0,8%);

- Акмолинская область - 2 (1,3%).

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 9932 заболевших, выздоровели 4900 человек, скончались 37 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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