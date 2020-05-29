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  29 мая 2020
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В Узбекистане более 500 рынков передадут в частную собственность

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил передать частному сектору более 500 рынков в стране, сообщает сайт президента. Помимо этого он поручил ликвидировать 711 неэффективных предприятий, а 262 предприятия – реорганизовать.

«В настоящее время в стране насчитывается 2 965 предприятий с участием государства. Большинство из них работают неэффективно, по изжившим себя методам. Более половины этих предприятий даже не в состоянии выплачивать дивиденды», – сказано в сообщении администрации президента.

Узбекистан после прихода к власти Мирзиёева активно распродает госсобственность. Только с начала года 299 госактивов были проданы на сумму до 348 миллиардов сумов (примерно $34 миллиона):

«Были проданы бывшая гостиница «Чорсу», предприятие «Самаркандкимё», государственная доля в гостинице «Узбекистан» и Кунградский содовый завод. В эти объекты будет инвестировано 425 миллионов долларов, предусмотрено создание 800 новых рабочих мест», – сообщили в пресс-службе.

Всего, по данным властей, новые инвесторы уже вложили в приватизированные объекты в общей сложности 3,3 триллиона сум ($295,5 млн) и обязались создать 4,7 тысячи новых рабочих мест.

Ожидается, что в частное управление будут переданы еще около 1,4 тысячи государственных объектов. Мирзиёев также заявил о поэтапной приватизации доли государства в шести банках Узбекистана – «Ипотека-банк», «Туронбанк», «Узпромстройбанк», «Алокабанк», «Асака» и «Кишлок курилиш банк» – из-за проблем в банковском секторе страны.

В мае этого года стало известно, что старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов приобрел 75% акций межбанковской платежной системы Uzсard – одной из самых популярных и распространенных в стране.

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