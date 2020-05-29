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  29 мая 2020
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За день количество новых случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 75. Всего 3444

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 28 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3444 (+7).

По данным Минздрава, в Самаркандской области обнаружено 3 новых случая заболевания. 4 случая выявили у водителей международных грузовых автомобилей, прибывших в Ташкентскую область из Казахстана.

В общей сложности 28 мая было зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. Инфицированных граждан среди населения обнаружили в основном в Ташкенте, а также в Самаркандской области и Ташобласти.

В настоящее время в стране полностью вылечено 2694 (+26) человека с коронавирусной инфекцией.

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