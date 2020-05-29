[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Застрявшие в Японии монгольские паралимпийцы нашли «второй родной город»

CentralAsia (MNG) -  

Сборная Монголии по легкой атлетике, проходившая подготовку к Паралимпийским играм в Токио, застряли в Яидзу, префектура Сидзуока, уже более трех месяцев без возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Спортсмены получили поддержку от местных жителей, и теперь команда называет Яидзу своим «вторым родным городом».

Яидзу - город, в котором монгольские спортсмены готовятся к Паралимпийским играм в Токио. Монгольская команда из четырех спортсменов, ее тренер и менеджер тренируются на стадионе в городе с 14 февраля.

Чтобы обеспечить себе место на Паралимпийских играх, команда должна была принять участие в международном чемпионате, который должен был состояться в ОАЭ 11 марта. Однако соревнование было отменено из-за пандемии.

Кроме того, маршруты в Монголию были отменены, и чартерные рейсы страны были полны, из-за чего команда не смогла вернуться домой.

Спортсмены тренировались во время пребывания в одном из отелей города. По словам Энхбаатара, менеджер команды и спортсмены поначалу заявили, что хотят вернуться домой, но теперь пытаются поддерживать позитивный настрой, общаясь со своими семьями посредством видеозвонков.

Местные жители также были источником поддержки для спортсменов. После просмотра новостей о трудностях, с которыми спортсмены пытались добраться до дома, близлежащие жители предлагали им клубнику, сладости, маски для лица и портреты спортсменов, чтобы подбодрить их.

«В отличие от Монголии, здесь есть океан, и теперь мы очень любим Яидзу, потому что здесь тепло и вы можете увидеть гору Фудзи», - сказал Гармаабазар, бегун на средние дистанции. «Мы хотим сказать, что мы нашли нашу вторую родную страну».

Между тем, Казуко Судзуки, председатель городской международной ассоциации дружбы, сказал: «Мы считаем их частью сообщества. Мы надеемся, что они будут наслаждаться морем и оставят здесь много воспоминаний».

Яидзу (Яидзу-си, «город Горящая гавань») — портовый город в префектуре Сидзуока (Япония). Стоит на западном берегу залива Суруга. Развито рыболовство, выращивание чая, цитрусовых.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Из Индии вернулись 45 граждан Таджикистана
  • У студентов и аспирантов из Узбекистана в Петербурге обнаружили коронавирус
  • В Казахстане автобус с пассажирами упал в обрыв. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com