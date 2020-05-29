Застрявшие в Японии монгольские паралимпийцы нашли «второй родной город»

CentralAsia (MNG) -

Сборная Монголии по легкой атлетике, проходившая подготовку к Паралимпийским играм в Токио, застряли в Яидзу, префектура Сидзуока, уже более трех месяцев без возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса.





Спортсмены получили поддержку от местных жителей, и теперь команда называет Яидзу своим «вторым родным городом».





Яидзу - город, в котором монгольские спортсмены готовятся к Паралимпийским играм в Токио. Монгольская команда из четырех спортсменов, ее тренер и менеджер тренируются на стадионе в городе с 14 февраля.





Чтобы обеспечить себе место на Паралимпийских играх, команда должна была принять участие в международном чемпионате, который должен был состояться в ОАЭ 11 марта. Однако соревнование было отменено из-за пандемии.





Кроме того, маршруты в Монголию были отменены, и чартерные рейсы страны были полны, из-за чего команда не смогла вернуться домой.





Спортсмены тренировались во время пребывания в одном из отелей города. По словам Энхбаатара, менеджер команды и спортсмены поначалу заявили, что хотят вернуться домой, но теперь пытаются поддерживать позитивный настрой, общаясь со своими семьями посредством видеозвонков.





Местные жители также были источником поддержки для спортсменов. После просмотра новостей о трудностях, с которыми спортсмены пытались добраться до дома, близлежащие жители предлагали им клубнику, сладости, маски для лица и портреты спортсменов, чтобы подбодрить их.





«В отличие от Монголии, здесь есть океан, и теперь мы очень любим Яидзу, потому что здесь тепло и вы можете увидеть гору Фудзи», - сказал Гармаабазар, бегун на средние дистанции. «Мы хотим сказать, что мы нашли нашу вторую родную страну».





Между тем, Казуко Судзуки, председатель городской международной ассоциации дружбы, сказал: «Мы считаем их частью сообщества. Мы надеемся, что они будут наслаждаться морем и оставят здесь много воспоминаний».





Яидзу (Яидзу-си, «город Горящая гавань») — портовый город в префектуре Сидзуока (Япония). Стоит на западном берегу залива Суруга. Развито рыболовство, выращивание чая, цитрусовых.

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