Застрявшие в Японии монгольские паралимпийцы нашли «второй родной город»

CentralAsia (MNG) -
Сборная Монголии по легкой атлетике, проходившая подготовку к Паралимпийским играм в Токио, застряли в Яидзу, префектура Сидзуока, уже более трех месяцев без возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса.
Спортсмены получили поддержку от местных жителей, и теперь команда называет Яидзу своим «вторым родным городом».
Яидзу - город, в котором монгольские спортсмены готовятся к Паралимпийским играм в Токио. Монгольская команда из четырех спортсменов, ее тренер и менеджер тренируются на стадионе в городе с 14 февраля.
Чтобы обеспечить себе место на Паралимпийских играх, команда должна была принять участие в международном чемпионате, который должен был состояться в ОАЭ 11 марта. Однако соревнование было отменено из-за пандемии.
Кроме того, маршруты в Монголию были отменены, и чартерные рейсы страны были полны, из-за чего команда не смогла вернуться домой.
Спортсмены тренировались во время пребывания в одном из отелей города. По словам Энхбаатара, менеджер команды и спортсмены поначалу заявили, что хотят вернуться домой, но теперь пытаются поддерживать позитивный настрой, общаясь со своими семьями посредством видеозвонков.
Местные жители также были источником поддержки для спортсменов. После просмотра новостей о трудностях, с которыми спортсмены пытались добраться до дома, близлежащие жители предлагали им клубнику, сладости, маски для лица и портреты спортсменов, чтобы подбодрить их.
«В отличие от Монголии, здесь есть океан, и теперь мы очень любим Яидзу, потому что здесь тепло и вы можете увидеть гору Фудзи», - сказал Гармаабазар, бегун на средние дистанции. «Мы хотим сказать, что мы нашли нашу вторую родную страну».
Между тем, Казуко Судзуки, председатель городской международной ассоциации дружбы, сказал: «Мы считаем их частью сообщества. Мы надеемся, что они будут наслаждаться морем и оставят здесь много воспоминаний».
Яидзу (Яидзу-си, «город Горящая гавань») — портовый город в префектуре Сидзуока (Япония). Стоит на западном берегу залива Суруга. Развито рыболовство, выращивание чая, цитрусовых.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения