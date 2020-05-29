[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане чиновника оштрафовали на $2,2 тысячи за отправку учителей на прополку полей

CentralAsia (UZ) -  Заместителя главы Букинского района Ташкентской области Анвара Хонтураева оштрафовали на 22,3 миллиона сомов (2,2 тысячи долларов) за дискриминацию и принуждение учителей к общественным работам, сообщает Министерство образования Узбекистана.

Чиновник в конце апреля встречался с директорами школ и активистами и поручил им провести работу по благоустройству территории, а после этого в начале мая заставил учителей выйти на прополку полей. Также Хонтураев раскритиковал работу директора школы №12 Хакимовой, публично оскорбил и унизил ее, после чего попросил написать объяснительную и заявление об увольнении.

Министерство образования и Государственная инспекция труда провели расследование этих инцидентов. По его итогам Хонтураева признали виновным по статье 51 (административное принуждение к труду) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Штраф в 22,3 миллиона сомов – максимальное наказание по этой статье.

print
  • В Андижане из-за халатности водителей большегруза 100 человек помещены под карантин
  • Россия из-за пандемии решила перенести саммит ШОС
  • За сутки в Китае зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com