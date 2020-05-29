В Узбекистане чиновника оштрафовали на $2,2 тысячи за отправку учителей на прополку полей

CentralAsia (UZ) - Заместителя главы Букинского района Ташкентской области Анвара Хонтураева оштрафовали на 22,3 миллиона сомов (2,2 тысячи долларов) за дискриминацию и принуждение учителей к общественным работам, сообщает Министерство образования Узбекистана.

Чиновник в конце апреля встречался с директорами школ и активистами и поручил им провести работу по благоустройству территории, а после этого в начале мая заставил учителей выйти на прополку полей. Также Хонтураев раскритиковал работу директора школы №12 Хакимовой, публично оскорбил и унизил ее, после чего попросил написать объяснительную и заявление об увольнении.

Министерство образования и Государственная инспекция труда провели расследование этих инцидентов. По его итогам Хонтураева признали виновным по статье 51 (административное принуждение к труду) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Штраф в 22,3 миллиона сомов – максимальное наказание по этой статье.