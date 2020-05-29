В Монголии выявили 18 новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии зарегистрированы еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил глава НИЦИЗ Д.Нямхуу.

«28 мая в четырех лабораториях было протестировано 369 человек, из них 351 человек не дал положительного результата на коронавирус. В 18 случаях был обнаружен коронавирус. Таким образом общее число зараженных в Монголии достигло 179», - сказал он.