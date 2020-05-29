Шавкат Мирзиёев и его супруга отметили 37-ю годовщину свадьбы

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Хошимова 28 мая отметили 37-ю годовщину свадьбы. Об этом в соцсетях сообщила младшая дочь президента Шахноза Мирзиёева, которая поздравила родителей с этой датой.

"Сегодня большой день у самых дорогих для меня людей. Мои родители отмечают 37-ю годовщину свадьбы. Вы – яркий пример искренней любви, верности и взаимного уважения. Пусть Всевышний ниспошлет всем столь же крепкий союз, как у вас! Будьте счастливы!", – написала она в своем Инстаграм.

Известно, что с женой Зироатхон Хошимовой Шавкат Мирзиёев познакомился в институте и вскоре женился на ней. Но они не ровесники: он уже был преподавателем вуза, а его будущая спутница жизни оказалась студенткой.

Зироатхон как в молодости, так и сейчас предпочитает оставаться в тени мужа. Несмотря на традиции, Шавкат Мирзиёев жене позволил остаться на девичьей фамилии. Как сообщали местные СМИ, Хошимова приходится дочерью влиятельному человеку, и она решила сделать отцу приятное, сохранив его фамилию после бракосочетания.

Обе дочери президента уже замужем. Оба зятя работают в администрации президента. У Шавката Мирзиёева есть также сын Алишер.