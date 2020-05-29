Узбекистан с 1 июня откроет границы для граждан некоторых стран

CentralAsia (UZ) - Узбекистан разрешит гражданам некоторых стран въезд в страну и заплатит туроператорам по 15 долларов США за каждого привезённого туриста.

Президент Шавкат Мирзиёев 28 мая подписал указ «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии».

Согласно документу, в целях поддержки туристической и связанных с ней отраслей, наиболее сильно пострадавших и продолжающих испытывать негативное воздействие от коронавирусной пандемии, с 1 июня 2020 года в регионах «зеленой» и «желтой» категорий будет возобновлён внутренний туризм при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

Кроме того с 1 июня начнется поэтапное возобновление въездного туризма с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан. В указе определены размеры субсидий со стороны государства туроператорам и турагентам – резидентам Узбекистана в размере $15 за каждого привезенного и обслуженного иностранного туриста с условием его нахождения на территории республики не менее пяти суток, за исключением зарубежных туристов, прилетевших с использованием компенсируемых чартерных рейсов.