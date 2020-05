В США продолжаются столкновения после смерти чернокожего, задержанного полицией. Фото

CentralAsia (CA) - В Миннеаполисе вторую ночь подряд продолжаются столкновения между протестующими и полицией из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, пишет ВВС.

Он умер в понедельник, после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит «я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее.

В ходе столкновений полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие бросали камни.

После произошедшего из полиции Миннеаполиса уволили четверых мужчин. Инцидент прокомментировал мэр города, заявив, что темный цвет кожи «не должен быть смертным приговором».

Новые столкновения в ночь на четверг начались всего через несколько часов после того, как мэр города призвал предъявить обвинения полицейскому, который удерживал Флойда.

Протесты сопровождались вандализмом, грабежами и пожарами. Несколько магазинов были ограблены, а пожарные бригады за минувшую ночь ответили на около 30 вызовов. Несколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели. СМИ полагают, что их подожгли участники протеста.

Произошедшее с Флойдом во всех подробностях напоминает аналогичный случай, произошедший с Эриком Гарнером в 2014 году. Гарнер тоже был чернокожим, который погиб после задержания. Он тоже жаловался на то, что не может дышать после того как к нему применили удушающий захват.

Фраза Гарнера «я задыхаюсь» стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского насилия по отношению к чернокожему населению США. Гибель Гарнера в конечном итоге привела к возникновению движения Black Lives Matter (жизни чернокожих важны - англ.)

О гибели Флойда высказались многие знаменитости, в том числе Джон Бойега, Леброн Джеймс, Бейонсе и Джастин Бибер. Они выражали возмущение и осуждали расизм.

Как прошла акция

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где был убит Флойд.

Организаторы старались, чтобы протест оставался мирным, а участники соблюдали правила социального дистанцирования. Участники выкрикивали лозунги: «Я задыхаюсь» и «На его месте мог быть я».

Группа из нескольких сотен человек промаршировала к полицейскому участку, где, как считается, работали задержавшие Флойда полицейские. Один из протестующих в эфире CBS заявил: «Тут действительно жестко. Полицейские должны понять, что сами создали этот климат».

В четверг вечером протесты продолжились - активисты забрасывали полицию камнями и бросали обратно в правоохранителей гранаты со слезоточивым газом.

Ближе к ночи толпа разрослась до нескольких тысяч, а у полицейского участка вновь случилась крупная стычка - протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью. Толпа разнесла витрину находившегося неподалеку супермаркета. Свидетели говорят, что видели выбегавших из дверей с украденными товарами людей. Несколько магазинов охватило пламя, некоторые из них были полностью уничтожены.

«Протесты сегодня ночью очень отличались от тех, что были всего на день раньше», - сказал газете New York Times представитель полиции Миннеаполиса в четверг.

Мэр города Джейкоб Фрей еще до начала протестов запросил помощь Национальной гвардии, сообщает местный телеканал KARE11. «Мирные демонстрации разрешены, но я также должен обеспечить безопасность всех, кто находится в городе», - сказал он.

Протесты в знак солидарности с близкими Флойда также прошли в Чикаго, Лос-Анджелесе и Мемфисе, штат Теннеси.

Что случилось с Джорджем Флойдом

По последним данным, автомобиль Флойда остановили полицейские, отвечавшие на вызов об использовании фальшивых банкнот.

Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

«Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо», - говорится в заявлении полиции. Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, в котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.

Сделанная одним из наблюдателей запись показывает, что лежащий на земле Флойд повторял: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просил: «Не убивайте меня». Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу он приехал уже мертвым.

Реакция властей

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал правильным решение уволить полицейских, участвовавших в произошедшем.

«Быть чернокожим в Америке не должно означать смертный приговор. Пять минут мы наблюдали за тем, как белый полицейский вдавливает колено в шею черного мужчины. Пять минут. Когда слышишь, как кто-то просит о помощи, нужно помочь», - заявил он.

Президент Дональд Трамп в среду заявил, что Министерство юстиции и ФБР по его просьбе расследуют смерть Флойда.

....I have asked for this investigation to be expedited and greatly appreciate all of the work done by local law enforcement. My heart goes out to George’s family and friends. Justice will be served! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020